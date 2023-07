Crimes sexuais contra crianças e adolescentes crescem 15%

ID Isabel Dourado*

Os dados apontam que o número de estupros subiu 15,3% e de exploração sexual, 16,4% - (crédito: Reprodução/Unsplash)

O número de mortes violentas intencionais de crianças e adolescentes caiu no Brasil. Dados divulgados nesta quinta-feira (20/7) no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), revelam, porém, que os crimes sexuais contra os menores apresentaram um aumento expressivo. Os dados apontam que o número de estupros subiu 15,3% e de exploração sexual, 16,4%.

Ainda de acordo com o relatório, do total de 2.489 crianças e adolescentes vítimas de mortes violentas intencionais em 2022 no país, 2011 foram vítimas de homicídio doloso (80,7%); 75 de feminicídio (3%); 20 de latrocínio (0,8%); 22 de lesão corporal seguida de morte (0,8%) e 361 de morte decorrente de intervenção policial (14,5%).

“Diferentes formas de violência contra quem possui entre 0 e 17 anos cresceram no último ano. Os números são impressionantemente altos e, como previsto nos últimos anuários, já extrapolam as estatísticas anteriores à pandemia da covid-19”, diz o relatório.

Os crimes de pornografia infanto-juvenil e exploração sexual infantil com vítimas de 0 a 17 anos sofreram aumento nos seus números absolutos de 7,0% e 16,4%, respectivamente. Os estupros saltaram de 45.076 para 51.971 em 2022, uma alta de 15,3%.

Perfil das vítimas

Por faixa etária, foram quase 41 mil vítimas de 0 a 13 anos, das quais quase sete mil tinham entre 0 e 4 anos; 11 mil vítimas, entre 5 e 9 anos; mais de 22 mil, entre 10 e 13 anos; e mais de 11 mil, entre 14 e 17 anos. O anuário também levantou que as vítimas negras (pretas e pardas) foram maioria em praticamente todas as faixas etárias, principalmente as crianças de 11 a 14 anos, que representam aproximadamente 59% do total.

“Do ano passado para esse, as vítimas desse tipo de crime são, em média, mais novas. Além disso, o pico da curva que antes era aos 15 anos, agora é aos 14 anos”, confirma o relatório.

Ainda de acordo com o relatório, os crimes de estupro de crianças no Brasil se espalham por todo o território nacional, especialmente nos estados do Norte, Centro-Oeste e Sul. Os estados de Roraima, Mato Grosso do Sul e Amapá lideram, com taxas de mais de 200 estupros entre vítimas de 0 a 17 anos a cada 100 mil habitantes.

