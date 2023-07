Anielle inicia ação para criar Plano Nacional contra o Racismo Religioso

MS Mayara Souto

Ministra Anielle Franco inicia processo de criação do Plano Nacional de Enfrentamento ao Racismo Religioso - (crédito: Luna Costa )

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, realizou, nesta quinta-feira (19/7), o primeiro encontro regional do programa "Abre Caminhos pelo Brasil", em Salvador, Bahia. A caravana passará por todo Brasil até o final do ano e resultará na criação do Plano Nacional de Enfrentamento ao Racismo Religioso.

"Para falar sobre os negros, precisamos ouvir os negros, para falar sobre os favelados precisamos ouvir os favelados e para falar sobre os povos de terreiro, temos que ouvir vocês", disse ela, que ressaltou a importância de começar o evento no estado baiano.

A Bahia é um dos estados com o maior número de praticantes de religiões de matriz africana e também com altos índices de casos de racismo religioso.

A etapa da Bahia encerra nesta quinta-feira (20/7).