Caixão com corpo cai de carro funerário no meio da rua em Teresina

RS Renato Souza

Um vídeo gravado por moradores mostra o momento em que um caixão cai de dentro de um carro funerário em Teresina. O caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (20/7). Dentro do objeto estava o corpo de um defunto que seria sepultado horas depois.

De acordo com testemunhas, o barulho do caixão caindo assustou motoristas e trabalhadores do comércio.

O acidente ocorreu no cruzamento das Avenidas Castelo Branco e Odilon Araújo. O fato chamou atenção de quem passava pela região e os populares começaram a filmar, enquanto o funcionário da empresa tentava colocar o corpo novamente dentro do veículo.

Com dificuldade, o trabalhador recebe ajuda de um popular para colocar o objeto no lugar.

O Correio tentou contato com três casas funerárias que operam na região. Duas afirmaram não serem responsáveis pelo transporte do corpo. A terceiro se limitou a dizer que não comentaria o caso.