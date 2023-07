Promoção de vassouras por R$ 2,95 faz multidão disputar produto à força

AV André Vinícius Pereira*

O tumulto viralizou nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Twitter/@mendlowicz)

A possibilidade de comprar itens mais baratos é o sonho de consumo de qualquer cliente, mas durante a inauguração de uma loja de itens domésticos em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (20/7), as emoções saíram de controle. Centenas de pessoas foram até o local para aproveitar as promoções e disputar os produtos em quantidade limitada — mesmo que no tapa.



Que fase hein Rio de Janeiro! Confusão por causa de promoção de vassouras ???????????? pic.twitter.com/nXGbOBs6IX — Economista Sincero (@mendlowicz) July 21, 2023

Os clientes protagonizaram uma verdadeira luta coletiva para tentar pegar os itens, principalmente as vassouras e panelas de pressão que estavam na promoção. Por apenas R$ 2,95 você poderia levar até duas vassouras, e por R$ 9,95 uma panela de pressão.



Vassouras estavam sendo vendidas a R$ 2,95 (foto: Reprodução/Instagram @tubaraoatacadao)

Os itens anunciados pela loja tiveram uma grande redução no custo:

Vassoura: De R$ 9,95 para R$ 2,95 - (Quantidade limitada a duas por CPF)

Panela de pressão: De R$ 59,95 para R$ 9,95 - (Quantidade limitada a uma por CPF)

Escada de alumínio: De R$ 169,95 para R$ 79,95 - (Quantidade limitada a uma por CPF)

Edredom Queen: De R$89,95 para R$ 49,95 - (Quantidade limitada a um por CPF)

Em uma publicação nas redes sociais, a empresa Tubarão Atacadão mostra o movimento dos cliente na inauguração e cita a ação como um "Ataque de ofertas".

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes