Piada com a morte? Cemitério aposta no bom humor e faz sucesso na web

O cemitério Jardim da Ressurreição, localizado em Teresina, no Piauí, viralizou nas redes sociais ao oferecer o melhor para a internet: memes. A página decidiu apostar no bom humor para falar sobre a morte, tentando deixar o assunto mais leve.

E nem a Barbie escapou dessa! Aproveitando o sucesso do filme, que estreou nesta quinta-feira (20/7) nos cinemas, o cemitério fez uma publicação relacionando a boneca com a morte.

O perfil publicou uma foto do famoso sapato da Barbie ao lado de um esqueleto, com um fundo totalmente rosa, e a logo do cemitério escrito com a mesma fonte usada no filme.



O público, é claro, adorou a ideia. "Marketing pesadíssimo, cemi. Já tão fazendo os jazigos pink (rosa)?", comentou uma internauta. "Ser um defunto nunca foi tão fashion", brincou outra. "A melhor page (página) é de um cemitério. Socorro, Jesus", escreveu um terceiro.

A página também usa referências musicais e datas comemorativas. Em uma postagem especial para o Dia das Mães, o cemitério publicou uma foto de um esqueleto sentado em um sofá, e a famosa frase "quando chegar em casa a gente conversa".

Confira algumas das publicações do Jardim da Ressurreição:

