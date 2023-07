MB Matheus Brum - Especial para o EM

Pai se coloca à frente de assassino, mas não evita filho morrer por R$ 420 - (crédito: Reprodução/Google Street View)

Um homem de 21 anos foi assassinado por causa de uma dívida de R$ 420, no bairro Vila Suely, em Três Corações, no Sul de Minas. A dívida era referente a parcela de um carro comprado pela vítima e que está apreendido no pátio do Detran desde 2022 por causa de uma infração de trânsito.



Na noite desta quinta-feira (20/7), a vítima foi cobrada pelo vendedor do carro para pagar a parcela atrasada. Como o comprador afirmou que não tinha dinheiro, o vendedor disse que pegaria a bicicleta da vítima como forma de pagamento.



Segundo a Polícia Militar, a vítima não aceitou esse acordo e argumentou que a bicicleta valia em torno de R$ 1.000, ou seja, mais do que a parcela devida. Por causa desse impasse, os dois homens começaram a brigar.



O vendedor, então, puxou uma arma para ameaçar o comprador. Neste momento, o pai da vítima entrou no meio, não permitindo que o vendedor atirasse no filho.



Aproveitando a brecha, segundo a PM, a vítima pegou a bicicleta e tentou fugir do lugar pedalando. No entanto, o vendedor atirou diversas vezes, atingindo o homem nas costas. Ele caiu e morreu no local.



A Polícia Militar fez buscas na região para encontrar o suspeito do crime, mas sem sucesso. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.