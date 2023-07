DF registra sensação térmica de 8,4°C neste sábado (22/7)

EF Eduardo Fernandes

21/07/2023 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Frio em Brasília - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O frio congelante continua no Distrito Federal ao longo de todo este sábado (22/7). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as rajadas de vento tendem a seguir, variando de 40km a 60km. A sensação térmica nas primeiras horas desta manhã registou 8,4°C no Plano Piloto. Ainda hoje, o Inmet continua com o alerta amarelo em razão do perigo potencial de vendaval.

Tempo mais fechado e nublado, com possibilidades de chuviscos em algumas regiões da capital federal. Segundo o meteorologista Olivio Bahia, o final de semana deve permanecer com este clima. “As temperaturas vão variar de 25°C a 12,5°C. Por isso, é importante se manter hidratado e bem agasalhado”, recomenda.

O especialista ressalta, ainda, que a umidade relativa do ar fica entre 95% a 40% neste sábado. De acordo com Olivio, esse frio no DF é uma condição provocada por um sistema de alta pressão que está posicionado no Atlântico Sul, contribuindo para a intensificação do clima na capital do país.