Já se vacinou? Zoo, shoppings e mercado do DF têm pontos de vacinação

Homem com a Arcturus tem esquema vacinal completo e tomou a bivalente - (crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) disponibiliza, neste sábado (22/7), a aplicação de imunizantes contra a gripe e a covid-19 para todas as idades. A ação acontece em diversos pontos da capital federal, das 9h às 17h. Crianças de até 12 anos poderão atualizar a caderneta de vacinação.



A imunização acontece no Águas Claras Shopping e no Boulevard Shopping, na Asa Norte. Para aqueles que vão aproveitar o sábado, o Jardim Zoológico de Brasília também fará a aplicação das vacinas. O atendimento está disponível em outros locais, como: supermercado Fort Atacadista do Sol Nascente, no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) do Recanto das Emas e na Escola Jardim dos Ipês, em Planaltina.



A vacinação também ocorre em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) no Guará, Riacho Fundo e Riacho Fundo II, Estrutural, Ceilândia, Paranoá, Santa Maria, Asa Sul, Asa Norte, Gama e Planaltina. Os horários e endereços estão disponíveis no site da SES-DF.



Segundo a Secretaria de Saúde, ações como essa fazem parte da estratégia da pasta para ampliar a cobertura vacinal na capital do país. Foram aplicadas, até 19 de julho, mais de 7,7 milhões de doses de vacinas contra covid-19, entre bebês a partir de seis meses até idosos. Em 2023, a campanha da gripe registou mais de 700 mil doses aplicadas.



