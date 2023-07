Vídeo flagra sucuri de 7 metros tomando sol às margens de rio, em MS

CB Correio Braziliense

O vídeo foi registrado pelo guia de turismo Vilmar Teixeira e postado nas redes sociais dele no dia 12 de julho - (crédito: Reprodução/Instagram @vilmar789)

Uma cobra sucuri de quase sete metros de comprimento foi flagrada tomando sol às margens do rio Formoso, um dos mais cristalinos do mundo, em Bonito, no Mato Grosso do Sul.

O vídeo foi registrado pelo guia de turismo Vilmar Teixeira e postado nas redes sociais dele no dia 12 de julho. Nas imagens, é possível ver a cobra deitada e a largura impressionante do animal.

Ao portal de notícias g1, Vilmar explicou que a época do inverno é um período propício para que cobras gigantes deixem suas tocas subaquáticas e sejam flagradas na superfície para se aquecer.

Vale lembrar que as cobras são seres ectodérmicos, que conseguem regular suas temperaturas corporais a partir da temperatura ambiente.

"Eu fiquei admirado pela proporção de tamanho. Medo eu não tenho, mas sim respeito. Fico maravilhado em encontrar animais assim na natureza. Eu fico muito feliz em ver estes animais soltos na natureza", relatou Vilmar.

Veja o vídeo: