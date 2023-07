Lula e ministras assistem ao 1º jogo da seleção feminina: "Pé quente"

MS Mayara Souto

Ao lado de ministras de seu governo, Lula parabenizou as jogadores brasileiras pela "goleada" e desejou "força para o nosso time" - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assistiu à primeira partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina, na manhã desta segunda-feira (24/7), junto com ministras de Estado e da esposa, Rosângela da Silva, a Janja, no Palácio da Alvorada.

Estiveram presentes as ministras Nísia Trindade (Saúde), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), Cida Gonçalves (Mulheres), Esther Dweck (Gestão e da Inovação em Serviços Públicos), Luciana Santos (Ciência Tecnologia e Inovação), Margareth Menezes (Cultura) e Sonia Guajajara (Povos Indígenas). Gleisi Hoffman, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Rita Serrano, presidente da Caixa Federal, e Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil, também acompanharam o jogo.

Em publicação no Twitter, Lula parabenizou as jogadores brasileiras pela "goleada" e desejou "força para o nosso time". E completou: "Parabéns pela bela vitória. #FutebolÉdeTodas".

Nessa linda estreia da nossa seleção feminina na Copa do Mundo, acompanhei a goleada com ministras do nosso governo. Desejo força para nosso time. Parabéns pela bela vitória. #FutebolÉdeTodas



A primeira-dama também registrou a comemoração e publicou um vídeo nas redes sociais, chamando o grupo de torcedores ilustres de "pé quente".