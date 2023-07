"Capivara é melhor que canguru": conheça o grito dos brasileiros na Copa

Com cantos de torcida únicos, os brasileiros que estão acompanhando a Copa do Mundo 2023, na Austrália e Nova Zelândia, inventaram um grito inovador para torcer pela Seleção Brasileira, que, nesta segunda-feira (24/7), venceu o jogo de estreia contra o Panamá, por 4x0.

Com placas e cânticos melódicos, os torcedores comparam a capivara, animal típico do Brasil, e o canguru, bicho que é um dos símbolos das terras australianas: "Capivara é melhor que canguru", entoaram os torcedores verde-amarelos.

A cantiga rapidamente se tornou meme nas redes sociais rendendo vários vídeos e também um flagra durante a transmissão do jogo entre Brasil e Panamá. Entretanto, um deles ultrapassou as expectativas e vem sendo postado pelos torcedores para destacar a atuação da Seleção Canarinha contra outros países.

“CAPIVARA IS BETTER THAN CANGURU”



