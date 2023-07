Iphan lança edital para Programa Nacional do Patrimônio Imaterial

ID Isabel Dourado*

O programa tem por objetivo apoiar ações que preservem o patrimônio cultural imaterial brasileiro - (crédito: Divulgação)

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) lançará nesta terça-feira (24/7) o edital do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI), que tem por objetivo apoiar ações que preservem o patrimônio cultural imaterial. O edital prevê um investimento de R$ 7,5 milhões para a realização de projetos em todo o Brasil.

O novo edital será lançado no Sesi Lab, em Brasília, e o presidente do Iphan, Leandro Grass, e a ministra da Cultura, Margareth Menezes, devem estar presentes na cerimônia. O último edital tinha sido publicado em 2015.

O objetivo do certame é incentivar e apoiar ações de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial desenvolvidas por órgãos dos governos federal, estaduais, universidades e outras instituições de ensino superior, organizações da sociedade civil, agências de desenvolvimento e organizações privadas ligadas à cultura e à pesquisa.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro