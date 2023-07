Polícia apreende grande variedade de drogas em Santa Maria

CB Correio Braziliense

Os suspeitos foram encaminhados para a 20ª DP, onde permaneceram presos. - (crédito: Divulgação/PMDF)

Na manhã desta segunda-feira (24/7), dois homens foram presos em local próximo a um hospital em Santa Maria após uma abordagem da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na CL 102. Com eles foram encontrados várias drogas e R$ 2 mil em espécie.

De acordo com informações da corporação, os indivíduos estavam dentro de um veículo em atitude suspeita. Por isso, a equipe da PMDF decidiu abordá-los e encontraram os entorpecentes e o valor.

Após a apreensão, os policiais foram até a casa do motorista do veículo, local onde encontraram mais drogas. No total, foram apreendidos um tijolo de maconha, dois tabletes de cocaína, diversas porções de entorpecentes variados, além de dois celulares e uma balança de precisão.

Os dois indivíduos foram detidos e levados até a 20ª Delegacia de Polícia (Gama), onde permaneceram presos.