Covid-19: Nova variante pode estar circulando no Brasil, diz SBI

Imagem ilustrativa do vírus da Covid-19 - (crédito: Reprodução/Unsplash/Fusion Medical Animation)

A variante EG.5, também chamada de Eris, já pode estar circulando no Brasil, embora ainda não tenha sido identificada oficialmente. O alerta é da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI). Segundo a associação, o baixo índice de coleta e análise genômica podem ser fatores determinantes para a dificuldade em identificar a circulação de novas subcepas da covid-19.

A SBI chama a atenção para a possibilidade de uma nova onda da doença nas próximas semanas, mas com baixo potencial de casos graves. "Não houve modificação no cenário de casos notificados

de covid-19 ou aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Brasil no momento, não havendo necessidade de mudança das recomendações vigentes", diz a Sociedade de Infectologia, em nota.

A variante Eris já foi identificada em 51 países e possui mutações que conferem maior capacidade de transmissão e de escape imune. A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a subcepa como "variante de interesse". Contudo, ela representa baixo risco para a saúde pública em nível global uma vez que não apresentou mudanças no padrão de gravidade de doença.

A Sociedade Brasileira de Infectologia recomenda a tomada de medidas de prevenção nos âmbitos federal, estadual e municipal, como o aumento da coleta de testes diagnósticos e da vigilância genômica dos casos sintomáticos de covid-19 "para detecção precoce de mudança no cenário epidemiológico".

Confira outras recomendações:

Manter o calendário vacinal para covid-19 atualizado com as doses de reforço recomendadas;

Uso de máscaras para população de risco em locais fechados, com baixa ventilação e aglomeração caso haja futuramente aumento de casos de síndrome gripal, circulação e detecção viral no Brasil;

Testagem dos casos de síndrome gripal para redução da transmissão em caso de Covid-19, com isolamento dos casos positivos;

No âmbito do SUS, iniciar tratamento dentro dos 5 primeiros dias de sintomas com Nirmatrelvir/ritonavir (NMV/r) disponível na rede pública de saúde, para pacientes com 65 anos ou mais e imunossuprimidos.