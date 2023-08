Ônibus com torcedores do Corinthians perdeu controle em curva

Correio Braziliense

Acidente com torcedores do Corinthians deixou oito pessoas mortas - (crédito: Reprodução/X/@aIfinetada)

O ônibus com torcedores do Corinthians que tombou na BR-381, em Belo Horizonte, perdeu o controle em uma curva. A informação é da Arteris, empresa que administra a rodovia Fernão Dias, local do acidente, que também informou que, após perder o controle, colidiu com um talude e tombou. O acidente ocorreu por volta das 6h30 deste domingo (20/8) e deixou sete pessoas mortas e ao menos 35 feridas. O veículo retornava da partida entre o time paulista e o Cruzeiro.

"A concessionária está atuando no atendimento com o envio de viaturas e mais de 20 colaboradores estão mobilizados no local. Equipe atua em conjunto com o Corpo de Bombeiros - Cobom, Samu, Polícia Rodoviária Federal, perícia e equipe da Polícia Civil", afirmou a Ateris, em nota. A empresa se solidarizou com as vítimas e os familiares. Ainda não se sabe o que causou a perda do controle do veículo.

O ônibus transportava 43 torcedores do Corinthians. Inicialmente, as forças de segurança divulgaram a morte de sete pessoas. No entanto, por volta das 9h30, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que mais um torcedor morreu a caminho do hospital. Às 11h, a polícia recuou e publicou uma errata informando que se tratavam mesmo de sete mortes.

O Corinthians divulgou nota de pesar pela morte dos oito torcedores. "O Corinthians se solidariza às famílias dos torcedores falecidos e permanece à disposição para apoiá-las, assim como às outras vítimas do acidente e autoridades envolvidas no resgate e apuração dos fatos", disse o clube.