O ônibus com torcedores do Corinthians capotou após perder o controle em uma curva. Oito morreram e ao menos 35 torcedores ficaram feridos - (crédito: Twitter @povotime1910/Reprodução)

Torcedores do Corinthians que estavam no ônibus que capotou no km 525,4 na rodovia Fernão Dias (BR-381), em Belo Horizonte (MG), na madrugada deste domingo (20/8), informaram ao Corpo de Bombeiros de Minas Gerais que o motorista gritou que o veículo estava sem freios. O capotamento deixou sete mortos e ao menos 35 feridos.

As informações são do g1. Cerca de quarenta e três pessoas estavam no ônibus, que estava a caminho de São Paulo, após o grupo assistir a partida entre Corinthians e Cruzeiro, no sábado (19/8), no estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

O ônibus foi contratado por uma filial da Gaviões da Fiel do Vale do Paraíba. No acidente, sete pessoas morreram no local e uma teria morrido a caminho do hospital. Dez torcedores ficaram presos nas ferragens do veículo. Até o momento, as vítimas não foram identificadas.

De acordo com a concessionária Arteris, responsável pela Fernão Dias, o “ônibus adentrou uma curva e chocou-se contra o talude e na sequência tombou”. No local, atuam no resgate o Corpo de Bombeiros, o Samu, a Polícia Rodoviária Federal, a perícia e uma equipe da Polícia Civil.