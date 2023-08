Tráfico de drogas

PF prende sueco de 78 anos com 4,7 kg de cocaína em sutiãs em aeroporto A prisão foi efetuada no Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. Sueco de 78 anos que tentou embarcar em um voo com destino a Lisboa