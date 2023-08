Correio Braziliense

Letalidade policial na Bahia foi a mais alta do país em 2022 - (crédito: Kelly Hosana/SSP-BA)

Durante uma abordagem na noite do último sábado (19/8) no bairro de Pituba, em Salvador (BA), quatro homens foram mortos pela Polícia Militar da Bahia. De acordo com a PM, os suspeitos estavam dentro de um veículo e, quando os policiais os abordaram, os agentes foram recebidos a tiros.



Tudo aconteceu quando equipes dos Batalhões de Polícia de Choque (BPChq) e de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo) faziam rondas pelo bairro de Pituba, em Salvador, e abordaram o carro com suspeitos de cometerem crimes na região da Boca da Mata.

Em nota, a Polícia Militar informou que “durante a tentativa de abordar os ocupantes do veículo, os indivíduos efetuaram disparos contra os policiais. Houve o revide e, após a troca de tiros, quatro homens foram encontrados feridos, sendo imediatamente socorridos para o HGE (Hospital Geral do Estado), onde não resistiram aos ferimentos”.

Com os suspeitos foram apreendidas 133 munições de diversos calibres, quatro pistolas, duas de calibre .40, uma 380 e uma 9mm, todas com a numeração raspada e o veículo roubado e de placa clonada.

Lançado em 2023, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública informou que o número absoluto de mortes decorrentes de intervenções policiais em serviço e fora de serviço, em 2021 e 2022 na Bahia, foi de 1.335 e 1.464, respectivamente. De acordo com o documento, o Estado apresenta a taxa mais alta de letalidade policial do país em 2022. O cenário nacional de taxa é de 3,2 mortes decorrentes de intervenção militar por 100 mil habitantes.

Outros casos de violência policial

Os casos envolvendo as autoridades de segurança da Bahia não são raros e acontecem com frequência. Em 28 de julho deste ano, 7 homens foram mortos em Jauá, na cidade de Camaçari, região metropolitana de Salvador, após confronto com policiais que faziam ronda na região. Ainda no mesmo dia, três pessoas foram mortas e duas ficaram feridas após serem surpreendidas por atiradores, quando voltavam de um passeio de jet ski, em Barra de Jacuípe, também em Camaçari.

Já em 30 de julho, 6 homens e 2 mulheres suspeitas acabaram mortos após confronto com policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Chapada, na zona rural de Itatim, cidade a cerca de 200km da capital baiana. No dia 31/7, quatro pessoas morreram após confronto com a polícia no bairro Cosme de Farias, em Salvador.

*Marina Dantas, estagiária sob a supervisão de Carlos Alexandre de Souza