Galo da Madrugada irá homenagear Reginaldo Rossi no carnaval de 2024

Galo da Madrugada irá homenagear o cantor e compositor pernambucano Reginaldo Rossi. - (crédito: Diogo Marcel/Divulgação e João Velozo/LeiaJáImagens/Estadão Conteúdo)

Samuel Calado

Um rei homenageando outro rei. Na manhã desta terça-feira (22/8), o Galo da Madrugada, ícone do carnaval de Pernambuco, divulgou o nome do grande homenageado do festejo de 2024. Com o tema Reginaldo Rossi no Reinado do Frevo, o maior bloco de carnaval do planeta juntará os dois ritmos pernambucanos para celebrar a memória e o legado do Rei do Brega. Reginaldo morreu em 2013, vítima das complicações de um câncer de pulmão.

Carnaval 2023. Desfile do Galo da Madrugada 2023, em Recife (PE). (foto: João Velozo/LeiaJáImagens/Estadão Conteúdo)

Segundo os organizadores, mais de 30 trios elétricos farão a alegria dos foliões pernambucanos e cada um deles homenageará uma canção eternizada na voz do majestoso. Os carros alegóricos que abrem o cortejo também contarão a história do ícone do brega. A divulgação ocorreu na sede do Galo, localizada na Rua da Concórdia, no Bairro de São José, área central do Recife.

“Reginaldo é um verdadeiro ícone, que não apenas ajudou a popularizar e consagrar o ritmo do brega em todo o Brasil como, também, sempre buscou cantar as belezas e as riquezas do nosso Recife, sua terra natal. É, de fato, um verdadeiro rei que merece todas as homenagens, também, do frevo, majestade do carnaval pernambucano”, conta Rômulo Meneses, presidente do Galo.

07/03/1999. Crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF. Apresentação do cantor Reginaldo Rossi no Clube Sociedade portuguesa no Pistão Sul em Taguatinga. (foto: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Reginaldo, pernambucano de corpo e alma



O cantor e compositor Reginaldo Rossi tem uma importante contribuição para a divulgação e perpetuação do brega pernambucano no Brasil. O dono dos sucessos “Garçom”, “Leviana” e “Raposa e as Uvas” era recifense de corpo e alma e por onde passou, cantou as belezas da capital de Pernambuco. Suas canções continuam acesas nos corações e na alma dos pernambucanos.

“Meu pai era fã da nossa cultura, da diversidade cultural de Pernambuco. E ele bebeu muito dela, fã de Gonzaga, dos bregas contemporâneos a ele e dos que surgiram muito por sua influência. Não é à toa que papai foi declarado Patrono do Brega e a data do seu aniversário, 14 de fevereiro - tradicional mês do carnaval - , virou o Dia da Música Brega no Recife”, disse Roberto Rossi, filho do cantor.

Crédito: Arquivo CB/D.A Press. Cantor Reginaldo Rossi. (foto: Arquivo CB/D.A Press)



Reverência ao Rei do Brega



Reginaldo será reverenciado como um artista plural, como foi a obra do artista. O responsável pelas alegorias deste ano é o cenógrafo e produtor musical Sandro Nóbrega, que trabalhou por duas décadas com o rei. “Ele amava o Nordeste, sobretudo, o Recife. Em todo lugar do Brasil e do mundo em que fazia shows, sempre exaltava a capital pernambucana. Por isso, é imprescindível que também exploremos características marcantes da nossa cidade, como as pontes e os casarios, em alguma das alegorias, mas, por enquanto, ainda é surpresa”.