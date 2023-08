Bel Ferraz - Estado de Minas

Homem preso dentro de ônibus em BH por importunação sexual - (crédito: EM Gerais)

Um homem, de 23 anos, foi preso por importunação sexual dentro de um ônibus da linha 62, que faz o trajeto Savassi / Estação Venda Nova, na noite dessa segunda-feira (21/8).

A vítima, de 41 anos, relatou que estava no coletivo quando o suspeito assentou do seu lado, no banco localizado logo atrás do motorista. Ele teria enfiado uma das mãos dentro da bermuda e começado a se masturbar.

Em um dado momento, o homem chegou a colocar o órgão sexual para fora e, para disfarçar, levantou uma das pernas para que ninguém visualizasse o que estava fazendo.

A mulher foi até o motorista para denunciar a situação e o botão de assédio foi acionado. Pelo rastreamento, a Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte localizou o ônibus próximo à Estação São Gabriel.

O suspeito foi retirado do ônibus pelos guardas municipais, para evitar que fosse agredido pelos demais passageiros, que estavam bastante exaltados.

Apesar de uma testemunha confirmar a versão da vítima, o homem negou o fato, alegando que estava apenas desatando o nó de sua bermuda.



O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher.

Em nota, a Polícia Civil informou que ratificou a prisão em flagrante do homem pelo crime de importunação sexual. Após os trabalhos de polícia judiciária, o suspeito ficou à disposição da justiça.