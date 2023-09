'Presentão': Oficina recebe carro com cobra de 1,5 metro escondida no motor

Bombeiros capturaram a cobra - (crédito: Divulgaçção/CBMG) Vinicius Lemos - Especial para o EM

Funcionários de uma oficina mecânica em Presidente Olegário, no Noroeste de Minas, tiveram uma supresa perigosa nesta segunda-feira (11/9) ao receber um carro com uma cobra escondida no motor. Um vídeo feito por testemunhas mostra a serpente ainda no automóvel.

O susto veio assim que o capô foi aberto. A cobra de aproximadamente 1,5 metro estava enrolada acima do motor e próximo ao para-brisa. Aparentemente, o proprietário do automóvel não sabia da presença do animal e havia procurado a oficina para uma manutenção comum.

Um dos mecânicos diz, no vídeo, que a cobra foi um “presentão”. “Eu meti a mão ali quase que me pega”, diz ele.

O animal foi capturado pelo Corpo de Bombeiros de Patos de Minas, cidade vizinha de Presidente Olegário. Os militares informaram que a cobra era uma jiboia e que mesmo sem veneno pode ser perigosa.



A serpente foi solta em uma área de preservação ambiental.