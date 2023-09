Sebrae promove 1º Fórum Regional do Turismo em Paracatu

O evento visa discutir as potencialidades do município e capacitar a estrutura turística local - (crédito: Prefeitura de Paracatu) Correio Braziliense

O Sebrae Minas, em parceria com a secretaria Municipal de Cultura e Turismo e o Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de Paracatu (MG), promoverá o 1º Fórum Regional do Turismo de Paracatu, com foco na gastronomia, criatividade e sustentabilidade do município. O evento, que ocorre entre esta quarta e quinta-feira (13 e 14/9) visa discutir as potencialidades do município e capacitar a estrutura turística local.

O fórum será realizado no Centro Administrativo da cidade e terá na programação palestras e painéis de debates que apresentarão iniciativas, exemplos e ferramentas para fortalecimento do turismo na região no norte de Minas.

Em nota enviada à imprensa, a analista do Sebrae Minas Patrícia Rezende diz que o encontro “será um momento de aproximar as políticas públicas e os empresários que formam o trade turístico, para que eles possam compreender qual é o papel deles dentro de toda estratégia turística do município.”

O município de Paracatu tem um Plano de Turismo em que a prefeitura propôs 35 projetos para nortear o turismo na cidade entre os anos de 2023 e 2026.

Serviço

1º Fórum Regional do Turismo de Paracatu

Data: 13 e 14 de setembro

Local: Centro Administrativo (Rua da Contagem, 2045 – Paracatuzinho)

Link de inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/1-forum-regional-de-paracatu-turismo-gastronomia-criatividade-e-sustentabilidade/2127517