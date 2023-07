Paracatu: descobrindo as raízes culturais e econômicas de uma cidade encantadora

IC Iza Carvalho*

Igreja do Rosário com um público de aproximadamente duas mil pessoas celebrando o Dia Municipal do Pão de Queijo - (crédito: Vinicius Vargas )

Situada no noroeste do estado de Minas Gerais, a 228km de Brasília, Paracatu é conhecida pelo rico passado histórico e pela vibrante cena cultural, oferecendo aos visitantes uma jornada única para descobrir as raízes que moldaram a cidade.

Entre as ruas charmosas, os becos e os casarões centenários que tornam o lugar tão singular, fica impossível não se apaixonar. A economia que floresceu ao longo dos anos foi impulsionada pela mineração e pelo turismo das tradições locais. Viver a imersão cultural que se materializa nas manifestações artísticas e no patrimônio histórico preservado de Paracatu, é uma experiência enriquecedora.

As artesãs



A Casa de Cultura de Paracatu abriga muitas riquezas, constituída a partir de um casarão construído em 1744, que pertencia a um coronel da época, é hoje o lar de talentosas artesãs que preservam a identidade local.

As gêmeas Amanda e Andressa Custódio, 19 anos, aprenderam a tecelagem com o tear de madeira, honrando a tradição familiar. Com habilidade e dedicação, criam peças únicas que refletem a herança cultural. Sua mãe, Almira Helena, orgulha-se ao ver a paixão e a continuidade da arte ancestral.

Almira Helena transformando o algodão em fio (foto: Iza Carvalho)

A tecelagem em Paracatu transcende gerações, encantando e preservando tradições. “Tenho muita paixão por trabalhar com isso, para mim é uma verdadeira arte, e com certeza passarei esse conhecimento adiante. Sou muito grata pela minha mãe ter a paciência e o cuidado por ensinar as técnicas do tear”, afirma Amanda.

Ana Maria, 73, e Rute Neiva, 79, também dedicam seu tempo na Casa de Cultura de Paracatu para criar objetos de artesanato para venda. Elas confeccionam bonecas, almofadas, bordados e muito mais, utilizando técnicas tradicionais e materiais de alta qualidade. Suas criações contribuem para preservar e valorizar o artesanato local, elevando a identidade e a fama cultural do ponto turístico. “É um prazer viver esses momentos ao lado de pessoas tão queridas. Fazer os bordados exigem muita paciência, mas, no fim, o esforço é recompensador. Recebemos muitas pessoas de vários lugares diferentes e sempre nos elogiam muito”, afirma Rute.

Café colonial no quintal de Angela



No quintal da Dona Angela Gonçalves, na Rua do Ávila, os visitantes são agraciados com uma imersão na tradição paracatuense, desfrutando de quitutes fresquinhos e saborosos, acompanhados de boas histórias e sorrisos compartilhados pelos anfitriões. O cardápio é vasto, oferece desde a clássica queijadinha até a empadinha de pele fina (massa fina) além de biscoitinhos de queijo, geleias de laranja e jabuticaba, e o famoso Mané Pelado (bolo de mandioca com abacaxi).

Além das delícias gastronômicas, os visitantes têm a oportunidade de conhecer a riqueza da cultura local, com Dona Angela compartilhando seu conhecimento sobre as matérias-primas cultivadas em seu próprio quintal, que são utilizadas em suas receitas. Essa conexão profunda entre a natureza e a culinária paracatuense é revelada aos visitantes. "Oferecemos serviços de café há mais de 20 anos, atendendo grupos acima de 20 pessoas mediante agendamento prévio. O custo fixo por pessoa é de R$ 60”, explica Angela.

As mestras quitandeiras de Paracatu são guardiãs de uma tradição gastronômica que encanta os paladares e preserva a cultura local. Com habilidades culinárias transmitidas de geração em geração, elas criam quitutes que carregam o sabor autêntico da região. Cada quitanda é uma obra de arte culinária, feita com ingredientes locais. Além de alimentar os corpos, as quitandeiras são a alma gastronômica da cidade, mantendo viva a tradição e encantando moradores e visitantes com o sabores únicos. Um passeio pelos mercados e feiras locais é uma ótima oportunidade para apreciar o talento e a dedicação dessas quitandeiras.

“Aqui, nós acolhemos os turistas, compartilhamos histórias, receitas e dicas de viagem, o que acaba criando um ambiente de troca e conexão em uma tarde para ficar na memória. A comida se torna o ponto de encontro entre culturas e pessoas”, afirma a quitandeira.

Angela Resende e Bruna Gonçalves (foto: Iza Carvalho)

Casa de Concessa



Concessa é uma personagem cativante criada pela atriz e empreendedora de Pará de Minas, Cida Mendes, a proprietária do estabelecimento. Sua prosa carrega a típica essência mineira e, provavelmente, você já deve ter se deparado com um dos vídeos nos quais ela conta suas divertidas histórias, que conquistaram o público nas redes sociais.

O estabelecimento é um dos tesouros históricos de Paracatu, localizado a 49km da cidade, às margens da BR-40. Construída na década de 1990, a tradicional residência preserva a memória e o charme da época em que foi erguida, um amplo terreno, com uma área de mata preservada ao fundo, e um encantador formato de casa antiga. Suas características incluem janelas, portas e telhados que remetem ao estilo tradicional das fazendas centenárias.

O empório gastronômico reúne tudo de melhor da tradição mineira, como a boa comida, simplicidade, boas histórias e claro, o aconchego! Os sabores irresistíveis da loja e do restaurante são os pães de queijo fresquinhos, as geleias caseiras, as pimentas e os queijos saborosos. O espaço também oferece congelados, souveniers e a famosa carne de lata. Uma experiência gastronômica única!

"Ter um restaurante é a minha forma de negócio sustentável, pois trabalho com produtos de fabricação local, além de fomentar a empregabilidade local. Também tenho uma loja com uma variedade de queijos, doces, frios e café mineiros. Além de oferecer hospitalidade, idealizei um espaço onde eu e minha esposa, Consuelo, possamos parar e descansar. Como eu sempre vivi do teatro e realizei muitas viagens, esse espaço se tornou essencial para nós", afirma Cida.

Cida Mendes (foto: Iza Carvalho)

10º Festival do Patrimônio Cultural de Paracatu

Em uma feira anual, o município mineiro lança marcas que valorizam suas vocações e fortalecem seu posicionamento no mercado. As marcas "Paracatu: para tudo que a gente ama" e "Quitandas de Paracatu: um patrimônio, nossa preciosidade" foram apresentadas durante o 10º Festival do Patrimônio Cultural da cidade, que contou com o show da dupla Anavitória e da Orquestra Ouro Preto.

Com 34 projetos planejados até 2026, a estratégia visa impulsionar o turismo, destacando a revitalização de casarões históricos e comunidades quilombolas. A meta é atrair investimentos, visitantes e empreendedores, gerando impacto econômico e melhor qualidade de vida. A marca "Paracatu: para tudo que a gente ama" busca criar um senso de pertencimento, enquanto "Quitandas de Paracatu" valoriza o trabalho das mestras quitandeiras.

Paralelamente a esses eventos, neste ano o festival também teve a inauguração da Casa Paracatu, que tem o objetivo de proporcionar vivências com o patrimônio material e imaterial. Por fim, o dia municipal do pão queijo foi comemorado com o evento "Pão de Queijaço", em que foram distribuídas 25 mil unidades da iguaria local, acompanhadas de um bom cafezinho, para cerca de duas mil pessoas.

Distribuição dos pães de queijo na praça do Rosário (foto: Fotos: Vinicius Vargas )

A pedagoga nascida e criada em Paracatu Agda Aparecida, de 48 anos, curtiu o evento acompanhada de seu filho Pablo Angelus, 28. “O festival está sendo maravilhoso! Aqui as famílias podem aproveitar muito, além de ser uma boa oportunidade para os comerciantes apresentarem e venderem seus produtos. Estive presente em outras edições e, nesta décima edição, pude notar muitas novidades”, afirma.

O prefeito Igor Santos destaca que o festival é uma vitrine consolidada para a cidade, celebrando tanto o patrimônio material como imaterial. “O evento representa um compilado de ações ao longo do ano, incluindo atividades culturais e educativas, que contribuem para a preservação da cultura local”.

Marcelo Silva, presidente do Sebrae Minas, destacou o grande público presente na distribuição dos pães de queijo, ressaltando o apoio da instituição a iniciativas e parcerias que impulsionam o desenvolvimento econômico local. “As micro e pequenas empresas, como hotéis, restaurantes, pousadas e outros serviços, são beneficiadas, gerando impacto social positivo, com aumento da empregabilidade e melhoria de renda das famílias. O evento representa uma oportunidade para expandir negócios e movimentar toda a economia da cidade, que é querida e tradicional, estando presente nos corações de todos os mineiros.”

O presidente da Agência para o Desenvolvimento Econômico e Social de Paracatu (Adesp), Leonardo Barros, destaca que atualmente a maioria da renda local vem da mineração, porém, ressalta que Paracatu tem um potencial turístico significativo devido à preservação do patrimônio histórico e cultural, incluindo um complexo de casarões antigos de grande importância. “A cidade tem plena capacidade para avançar no setor do turismo e o festival foi criado com a perspectiva de unir música, teatro, dança e gastronomia, visando diversificar as fontes de renda e não depender exclusivamente da atividade mineradora.”

*Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira

Serviços

Casa de Cultura (@visiteparacatu)

Endereço: Rua do Ávila, s/n – Centro Histórico

Horário: Todos os dias de 08h às 18h

Telefone: (38) 3671-4797



Casa de Concessa (@alojacasadeconcessa)

Endereço: BR-040, s/n Zona Rural, Paracatu MG, CEP: 38600-000

Horário: 8h às 18h30

Telefone: (38) 99880-4783

Quintal de Angela (@quintaldaangela)

Funciona por meio de agendamento

Endereço: Rua Ismael Faustino Pereira, 375, Paracatuzinho

telefone: (38) 99970-6837