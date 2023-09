Em alta, Programa Nacional de Imunizações (PNI) completa 50 anos

Xuxa e Zé Gotinha em campanha de multivacinação do Ministério da Saúde - (crédito: Ministério da Saúde/Divulgação) Correio Braziliense

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) completa 50 anos no próximo dia 18. Por meio dele, o Brasil foi pioneiro na incorporação de diversas vacinas ao calendário do Sistema Único de Saúde (SUS) e na proteção contra doenças de alta mortalidade. O grande salto do programa ocorreu nos anos 80, com a implementação dos Dias Nacionais de Vacinação como parte da estratégia de erradicar a poliomielite, doença que marcou o cenário brasileiro, sobretudo no período de 1950 até 1980.

Para celebrar as cinco décadas do PNI, a Frente Parlamentar em Defesa da Vacina promoveu uma Sessão Solene, em parceria com o Ministério da Saúde, no Salão Negro da Câmara dos Deputados. Presente no evento, a ministra Nísia Trindade afirmou que o programa "sempre foi uma grande referência". “No Brasil e para o mundo, aumentando a cobertura vacinal, evitando muitas doenças que podem ser prevenidas pela vacina”, destacou. E emendou: "Temos que trabalhar juntos para recuperar a cobertura vacinal do Brasil".

Ethel Maciel, secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, por sua vez, reforçou que a missão do atual governo é recuperar o Programa Nacional de Imunizações e aumentar as coberturas vacinais.



Segundo ela, "o Programa de Imunizações é da sociedade brasileira, é o SUS (Sistema Único de Saúde) chegando no braço de cada um e fazendo com que a nossa população fique mais saudável, evite as doenças. O PNI é o maior programa do mundo e sempre foi considerado o melhor programa".

"A nossa missão agora, do governo Lula, sob liderança da ministra Nísia, é recuperar o PNI e colocar de novo as nossas coberturas nacionais onde elas precisam estar, num local mais alto protegendo a nossa população."

*Estagiária Isabel Dourado sob a supervisão de Andreia Castro