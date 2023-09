A Polícia Militar da Bahia (PMBA) conseguiu desarticular o sequestro de uma família em Salvador na manhã desta segunda-feira (25/9). Os criminosos mantiveram uma mulher e os dois filhos em cárcere privado por oito horas após invadirem a residência durante uma perseguição policial. Partes do sequestro foram transmitidas nas redes sociais dos criminosos, informou a PMBA.

Na casa, localizada no bairro de Dom Avelar, estavam uma senhora e três filhos. Os policiais da Companhias Independentes de Policiamento Tático (Rondesp) tentaram negociar com os suspeitos, mas não obtiveram sucesso. Diante disso, a PM acionou uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

"Inicialmente (os criminosos) pediram a presença do advogado deles, que acompanhou toda negociação, a partir daí liberaram um adolescente de 17 anos", explicou o tenente-coronel Agnaldo Ceita, em entrevista à TV Bahia, afiliada da Globo no estado.

Os criminosos também solicitaram a presença da imprensa. Com mais negociações nesta manhã, o restante da família foi liberada. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada ao local como uma precaução, mas não houve feridos. A família foi levada para uma unidade de saúde na capital baiana.

Os suspeitos, que também estavam com drogas, se renderam e foram levados para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) — exceto um deles, que tem menos de 18 anos — e depois serão encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil. As informações são da Polícia Civil.

"Cinco homens foram autuados em flagrante nesta segunda-feira (25), após policiais militares realizarem incursões no bairro de Dom Avelar e eles invadirem, acompanhados de um adolescente de 16 anos, uma casa, fazendo em seguida uma família de refém. Os cinco homens foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), visto que havia crianças entre as vítimas, e o adolescente foi encaminhado para a Delegacia Para o Adolescente Infrator (DAI). Um dos adultos usava tornozeleira eletrônica. Com eles, foram encontrados três armas de fogo, munições e celulares", informou a corporação, em nota divulgada à imprensa.

Cárcere privado com transmissão ao vivo



Casos de cárcere privado ao vivo pela internet têm acontecido com frequência na Bahia. Em Salvador, de acordo com o portal g1, de janeiro até 11 de setembro deste ano, o Bope registrou 17 casos desse crime. O Correio contatou a Polícia Militar da Bahia e a Secretaria estadual de Segurança Pública para repercutir o cárcere privado registrado nesta segunda e apurar mais detalhes sobre como o estado tem lidado com essas ações criminosas.

Em nota, a SSP ressaltou que neste ano 53 pessoas foram libertadas do cárcere privado após atuações de equipes da Polícia Militar. "Cinquenta e quatro criminosos foram presos nessas ocorrências e com eles apreendidos dois fuzis, 24 pistolas, cinco revólveres e duas granadas", completou.

O Correio aguarda respostas da Polícia Militar para atualizar a matéria.

Crise de segurança na Bahia



Na Bahia, pelo menos 45 pessoas morreram em confronto com a polícia durante os 23 dias de setembro. A maioria dos óbitos aconteceu durante operações policiais em bairros periféricos de Salvador.

A polícia afirma que essas 45 pessoas mortas era integrantes de facções criminosas ou suspeitos de terem participado de outros crimes como homicídios. O estado vive um confronto entre forças policiais e grupos do crime organizado.

Essa condição fez com que, desde agosto, a Polícia Federal participasse de operações na Bahia como parte de um acordo de cooperação entre o governo estadual e federal para reprimir a criminalidade no estado. Neste mês, porém, um agente da PF foi morto em um confronto com grupos criminosos.