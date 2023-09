Hilux bate em muro e fica pendurada em condomínio de luxo na Grande BH

Por pouco, uma Hilux não despencou de vários metros de altura no último sábado (23/9) em um condomínio de luxo no Bairro Vila da Serra, em Nova Lima, na Grande BH.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram o carro de vários ângulos, sendo possível perceber que a frente do veículo atravessou a parede e ficou inclinada para baixo.



O Estado de Minas procurou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que não tiveram registro de ocorrência. Logo, não foi possível saber se o carro era conduzido por alguém no momento do acidente.



Também em contato com a reportagem, a assessoria da Defesa Civil da cidade disse não ter sido acionada, mas pontuou que está ciente do ocorrido e agendará uma vistoria no local.

Gostou da matéria? Escolha como acompanhar as principais notícias do Correio: Receba notícias no WhatsApp Receba notícias no Telegram Dê a sua opinião! O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores pelo e-mail sredat.df@dabr.com.br