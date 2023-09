MG: cantora chama município de 'cidade bem pequena'; moradores reagem

A cantora Daisi Albuquerque, vocalista da banda de forró Mastruz com Leite, se envolveu em uma polêmica em Montes Claros, cidade com 414,24 mil habitantes, no Norte de Minas, neste fim de semana. Logo após desembarcar na cidade, no final da tarde de sábado (23/9), ela postou um vídeo nas redes sociais, fazendo considerações sobre o aeroporto local e sobre o município, que chamou de cidade "bem pequena". Também disse: "Acho que aqui nessa cidade só vem quem tem negócio".

Moradores interpretaram a mensagem como uma difamação e, também pelas redes sociais, reagiram duramente contra a cantora.

Ainda na noite de sábado, Daisi publicou um outro vídeo para pedir desculpas. O perfil da vocalista no Instagram estava desativado na noite deste domingo (24/9).

Os integrantes da banda Mastruz com Leite desembarcaram na cidade-polo de Minas, no final da tarde de sábado, para apresentar um show numa festa de vaquejada em São João da Ponte (a 137 quilômetros de Montes Claros), na noite do mesmo dia.

Ainda na pista do aeroporto, Daisi gravou um vídeo que postou numa rede social. Na gravação, afirma: "Gente, acabamos de pousar em Montes Claros. Mas, não é aqui o show não, viu. O show é em São Joao da Ponte (..). Eu acho que aqui nessa cidade só vem quem tem negócio, porque é bem pequena. O aeroporto é bem pequeno também – só tem dois aviões. Para uma pessoa vir aqui.... Só para quem negócio mesmo".

A reação foi imediata. Moradores fizeram postagens criticando a gravação e a postura da cantora, considerando que ela estava difamando a cidade.

Muitos deles publicaram as postagens no próprio perfil da banda Mastruz com Leite no Instagram para rebater e condenar a fala de Daisi Albuquerque, que é natural de Acaraú (de 64,8 mil habitantes), localizada do interior do Ceará. O grupo de forró foi criado naquele estado em 1990 e estourou nacionalmente, tendo como primeiro grande sucesso a música "Meu vaqueiro, meu peão".

"Uma pena que não possuem respeito com nossa cidade, sem ao menos conhecer", lamentou um morador.

Um outro internauta lembrou que Montes Claros (quinta maior cidade de Minas) é terra de nomes famosos: "Que pena!! Você não conhece Montes Claros? Então, é uma pessoa que não tem uma bagagem cultural. Montes Claros é a terra de Darcy Ribeiro. Ah, não deve conhecer? Sabia que nossa cidade tem uns (sic) dos grandes polos universitário de MG. Não deve saber? Conhece Beto Guedes? Um dos grandes compositores do Brasil, é montes-clarense. Não deve conhecer".

Houve reações mais ácidas contra a cantora cearense. "Que ridícula essa mulher desfazendo de Montes Claros. Quem é você? Empatia querida. Você é muito sem noção", escreveu um morador. "O que esperar de uma pessoa que nem sequer estuda a respeito da região que irá fazer um show? A Internet está aí, pesquise! Basear-se em um determinado lugar para julgar uma cidade?", questionou outro internauta.

Diante da reação negativa, uma hora após a postagem da filmagem feita no aeroporto, a vocalista do Mastruz com Leite gravou e publicou um outro vídeo, no qual diz que reconhece que usou palavras erradas, que foi mal interpretada e pediu desculpas.

" Hoje, ao chegar aqui em Montes Claros eu fiz (postei) um vídeo e acho que me equivoquei. Usei algumas palavras erradas. Algumas pessoas me interpretaram mal (...).Eu, talvez, não tenha sido muito clara. Eu me baseei... Achei que o tamanho da cidade fosse proporcional ao tamanho do aeroporto, que só tem (tinha) dois aviões. Mas, logo em seguida, já vieram algumas pessoas no meu "Direct" (perfil no Instragram) dizer que a cidade era bem grande. Assim que saí do aeroporto, vi que era uma cidade grande, que tem tudo também", declarou.

Ela prosseguiu: "Ao falar que só vem quem tem negócio, eu não estou criticando. Estou dizendo que é uma coisa boa vir a negócios nesta cidade".

"Então, eu peço desculpas se alguém se sentiu ofendido, se alguém me interpretou mal, se eu usei as palavras erradas. Não estou falando mal da cidade, até porque, não tem como criticar uma coisa que eu nem conhecia", disse.

"Ao sair do aeroporto, eu já vi que a realidade era outra. É uma cidade bem grande e que até deveria ter vindo fazer (gravar) algum vídeo (para) mostrar como é a realidade da cidade, que é bem legal. Mas, que fique claro: as pessoas que não entenderam. Que não estou criticando, não estou falando mal (da cidade)", finalizou.

Embora, moradores tenham publicado mensagens rebatendo a vocalista no próprio perfil da banda Mastruz com Leite, ainda não houve manifestação sobre o episódio por parte da banda de forró, que tem show marcado para a noite deste domingo em Jitaúna (14,35 mil habitantes), no sudoeste da Bahia, a 400 quilômetros de Salvador.