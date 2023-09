Calor deve causar recorde na demanda de energia em setembro, diz ONS

A onda de calor extremo provocada pelo fenômeno El Niño vai trazer mais impactos do que somente a sensação térmica. Um relatório do Operador do Sistema Elétrico (ONS) estima que a demanda média de carga elétrica do Sistema Interligado Nacional (SIN), ao fim do mês de setembro, alcançará o valor de 75.234 MW, valor recorde para o período e que representa o crescimento de 5,8% em relação à demanda de setembro do ano passado. Segundo o ONS, o aumento seria influenciado pela onda de forte calor que atinge o país na última semana do mês.

“A previsão de crescimento da carga para setembro é a maior dos últimos meses, reflexo do calor mais intenso e também de uma economia mais aquecida. Em termos de operação e atendimento da demanda, seguimos preparados para atender a sociedade brasileira. O sistema é robusto, seguro e o cenário é favorável”, afirma Luiz Carlos Ciocchi, diretor-geral do ONS.

Dentre as regiões, o Norte deve ter o maior crescimento na demanda média, com 10,6% (7.707 MW), o que se relaciona não só ao calor, mas também à retomada das atividades de consumidor livre da região. A área abarcada por Sudeste e Centro-Oeste deverá ter aumento de 6,1% (42.756 MW), seguida pelo Nordeste, com 4,2% (12.350 MW). A menor projeção de crescimento é da região Sul — que vem sofrendo com constantes chuvas durante o mês —, com 3,8% (12.421 MW). Os valores refletem aumentos comparativos relacionados ao período de setembro de 2022.

Segundo o ONS, o Subsistema Sudeste/Centro-Oeste — que abrange reservatórios como a usina hidrelétrica de Furnas e Emborcação — apresenta uma condição favorável de armazenamento que, no domingo (24/9), era a maior verificada para o dia em 24 anos. Dessa forma, o operador afirma que o fornecimento de energia está garantido apesar da alta demanda.

Dados fornecidos ao Correio pelo ONS mostram que a média da demanda energética de setembro de 2023 — até o domingo (24) — era de 76.235 MW, um recorde para o período segundo a série histórica. Antes disso, o maior valor médio demandado no período tinha sido de 70.073 MW, em setembro de 2021.

*Estagiário sob supervisão de Thays Martins