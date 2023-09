A Polícia Civil investiga a morte de um torcedor do São Paulo, de 32 anos, que foi ferido durante confronto entre torcedores e a Polícia Militar do estado. O caso ocorreu na tarde deste domingo (24/9) após a final da Copa do Brasil, no bairro Morumbi, região Sul da capital.



Em nota enviada ao Correio, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que os policiais militares continham um tumulto após o fim da partida, quando encontraram o homem caído com um ferimento na cabeça.



Logo, o torcedor foi socorrido e levado ao Pronto Socorro Campo Limpo, mas acabou não resistindo.

O caso foi registrado como promover tumulto e homicídio na Delegacia de Polícia de repressão aos delitos de intolerância esportiva (DRADE) e será investigado pelo Departamento de homicídios e proteção à pessoa (DHPP).



Após o fim do jogo entre São Paulo e Flamengo, que disputavam a final da Copa do Brasil, o clima foi marcado por confusões. Torcedores do time paulista entraram em conflito com a Polícia Militar. As autoridades usaram bombas de efeito moral, jatos de água, golpes de cassetete e a presença da cavalaria para liberação dos ônibus do Flamengo rumo ao Rio de Janeiro.

Confira a nota completa na íntegra:

A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 32 anos ocorrida na tarde deste domingo (24), no bairro Morumbi, região sul da capital. Policiais militares continham um tumulto após o fim da partida no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, e após controlarem os torcedores encontraram a vítima caída com um ferimento na cabeça. Ela foi socorrida ao Pronto Socorro Campo Limpo, mas não resistiu. Foi requisitado exames necroscópicos ao IML. O caso foi registrado como promover tumulto e homicídio na Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva – DRADE. As investigações seguem pelo DHPP que atua para esclarecer todas as circunstâncias relativas aos fatos.

