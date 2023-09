Haja imunidade! Após a onda de calor, uma frente fria pode mudar os ares em partes das regiões Sul e Sudeste nos próximos dias. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), temporais, quedas de granizo e rajadas de vento podem ocorrer, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Esse cenário é motivado pela formação de um ciclone extratropical, que deve ocasionar uma virada no tempo.

A previsão é de que a temperatura despenque de quarta (27/9) para quinta-feira (28/9). No Rio de Janeiro, os termômetros devem cair de 37ºC para 22ºC, enquanto que em São Paulo a queda deve ser de 35ºC para 20ºC. Além disso, há possibilidade de temporais no leste de São Paulo até o fim da quarta-feira.

No entanto, a frente fria não vai atingir todo o país. O tempo fica seco na última semana de setembro em áreas do centro e norte de Minas Gerais e no oeste de São Paulo. Já no sul de Minas Gerais e entre os estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, os acumulados de chuvas podem ultrapassar 50 milímetros.

No Centro-Oeste, a persistência de uma massa de ar quente e seco no início da semana deixa o tempo estável e com chances de chuvas isoladas, além de baixos valores de umidade relativa do ar, inferiores a 30%. Na segunda-feira (26/9), alguns poucos pontos do Distrito Federal registraram chuvas. No fim de semana, as áreas de instabilidade favorecerão a ocorrência de pancadas de chuva em grande parte da região, especialmente no sul de Mato Grosso e de Goiás.

Para a região Norte, o Inmet prevê volumes de chuva maiores que 50 milímetros no noroeste do Amazonas e extremo oeste do Acre devido ao calor e alta umidade. Em grande parte do Pará, Amapá e Tocantins haverá predomínio de tempo seco e sem chuvas, enquanto nas demais áreas são previstos baixos volumes, inferiores a 30 mm. No Nordeste são esperados tempo seco e sem chuvas, além de baixos valores de umidade relativa.

Previsão para outubro

Entre a próxima terça-feira (3/10) até o dia 10 de outubro, o Inmet projeta chances de chuvas em todas as regiões brasileiras. No Norte, estão previstos acumulados de chuva que podem ultrapassar 30 mm no noroeste do Amazonas e Acre. Nas demais áreas da região, podem ocorrer baixos volumes de chuva, inferiores a 20 mm, enquanto no Amapá e norte do Pará não há previsão de chuva.

Já nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, os acumulados de chuvas podem variar de 20 a 50 milímetros. No Sul, há previsão de acumulados maiores que 90 mm, especialmente, no Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e sul do Paraná.