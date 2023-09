Uma granada caseira foi atirada por cinco homens encapuzados e armados contra um ônibus na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira (28/9). Três pessoas ficaram feridas, uma delas em estado estado grave. O artefato teria sido atirado após os ladrões roubarem os pertences dos passageiros do coletivo.

Antes disso, os criminosos colocaram pneus na via para realizar um arrastão (roubo coletivo) contra outros veículos que passavam pela Avenida Brasil. Ainda não há informações sobre a prisão dos homens. As vítimas foram socorridas e levadas a hospitais da região.

Veja o vídeo (Atenção! Cenas fortes!):

NOITE DE TERROR | Criminosos jogaram uma granada dentro do Ônibus da Viação Palmares na Av. Brasil altura de Barros Filho. pic.twitter.com/CkIyoqLgAc — Informações RJ (@Informacoes_RJ) September 28, 2023

Ao g1, uma passageira descreveu o arrastão como uma "cena de terror". “Entraram pedindo bolsa, celular. Um deles pegou o motorista, apontou a arma para a cabeça dele e jogou ele lá para fora. Falou que ia tacar bomba dentro do ônibus”, relatou.

O sindicato que reúne as viações no Rio de Janeiro, Rio Ônibus, lamentou o ocorrido. "O setor que sofria com ônibus incendiados por criminosos agora é alvo de granada. Passageiros e rodoviários perderam o direito de ir e vir na cidade do Rio de Janeiro. Diariamente, a inação do Estado sobre questões de Segurança Pública é escancarada por episódios de violência extrema", disse, em nota.



"O crime e o medo, infelizmente, viraram rotina, assim como as vítimas têm virado estatística. O Rio Ônibus lamenta profundamente o ocorrido e reforça o apelo para que as autoridades competentes tomem as devidas providências com urgência", acrescentou o sindicato.