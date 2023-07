Corpo carbonizado é encontrado em carro em chamas, na Ponte Alta, no Gama

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/CBMDF)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou um corpo no interior de um veículo consumido pelo fogo, por volta das 19h desta terça-feira (11/7). O incêndio ocorreu próximo à Serra Dourada, sentido Cascalheira, no Núcleo Rural Ponte Alta, no Gama.

No local, os militares encontraram um Renault Megane cinza em chamas, às margens da estrada. Após debelar o fogo e resfriar as áreas aquecidas, os socorristas foram surpreendidos pela presença de um corpo carbonizado no banco dianteiro.

A CBMDF informa que não tem a identificação da vítima e nem como ocorreu o incêndio. As polícias Militar (PMDF) e Civil (PCDF) foram acionadas para o local.

