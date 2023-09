Jovem de 19 anos é preso suspeito de matar irmão de 7 anos em São Paulo

O suspeito foi preso na manhã de quarta-feira após o corpo da vítima ser encontrado debaixo da cama de seu irmão. - (crédito: Polícia Civil de SP) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Um jovem de 19 anos foi preso por suspeita de matar o irmão mais novo, de 7 anos, na quarta-feira (27/9), na região do Jardim Ângela, Zona Sul da cidade de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), a criança estava desaparecida desde terça-feira (26/9).

A criança diagnosticada com autismo teria sido deixada com o irmão mais velho pela manhã, quando a mãe saiu para trabalhar. O pai da criança sentiu falta do filho e questionou o mais velho, que teria relatado não saber do irmão.

Policiais do 100º DP (Jardim Herculano) foram acionados e, durante as primeiras diligências, desconfiaram que alguém próximo do menino fosse responsável pelo desaparecimento.

Ao chegarem ao local, a equipe sentiu um cheiro forte vindo de um dos quartos e pediu aos pais dos irmãos para verificar o local. Durante a vistoria, foi encontrado um saco preto com pedaços do corpo do menino.

A polícia solicitou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva à Justiça. "Os objetos relacionados ao crime foram apreendidos e encaminhados para perícia", afirmou a SSP. O caso segue sob investigação.

Segundo o delegado responsável pelo caso, o suspeito já tinha a ideia de matar alguém. “Ele falou que já tinha a ideia de matar alguém, não falou quem, há aproximadamente um mês. Disse que já era um desejo dele e que esse desejo se tornou realidade quando ele viu que o irmão era a pessoa mais vulnerável”, disse Ricardo Igarashi, delegado da 100ª DP de São Paulo, em entrevista à Record TV.