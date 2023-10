Dono de cão que atacou e matou criança na Grande BH é preso

O dono dos dois cachorros da raça pitbull, que atacaram uma bebê, de 1 ano e sete meses, e uma mulher, de 25 anos, na tarde dessa quarta-feira (4/10), no bairro Parque do Cedro, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi preso por homicídio culposo.

Segundo a Polícia Civil, o homem, de 30 anos, foi conduzido à Central Estadual do Plantão Digital, onde teve a prisão em flagrante ratificada. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da justiça.

Ainda nessa quarta-feira, a perícia da Polícia Civil esteve no local. De acordo com o boletim de ocorrência, a criança estava no colo da tia quando o cão a atacou. Além do animal que agrediu as vítimas, um outro, da mesma raça, estava no local. De acordo com a Polícia Militar (PM), eles pertencem à mulher atacada e a seu marido.

Ao chegarem na casa, os militares encontraram os cães em uma varanda. A menina estava caída no chão, com muito sangue pelo corpo, mas ainda com vida. Ainda bem agressivo, um dos cachorros rodeava e rosnava para a vítima.

Para impedir que houvesse um novo ataque, os militares atiraram contra o pitbull, que morreu. O outro cão, assustado, se escondeu em um canto da residência.

Tia e sobrinha foram encaminhadas para uma Unidade de Pronto Atendimento Vargem das Flores, em Contagem, também na Grande BH. Por meio de nota, o Serviço Social Autônomo de Contagem informou que a bebê já deu entrada na unidade de saúde em parada cardio respiratória. "Foi realizado atendimento imediato, porém sem sucesso."



Já a mulher, por ter entrado em luta corporal com o animal, teve que ser atendida pelo cirurgião da UPA. Em seguida, ela foi encaminhada ao Hospital Municipal de Contagem para avaliação ortopédica. Ela está estável.

O inquérito da Polícia Civil segue em andamento.