Pirenópolis completa 296 anos neste sábado (7) com programação especial

Xodó dos moradores do Centro-Oeste e do Brasil, Pirenópolis (GO) completa 296 anos neste sábado (7/10). Em celebração a data, a prefeitura de uma das principais cidades turísticas da região preparou uma série de atividades especiais durante todo o mês de outubro.

A programação teve início em 27 de setembro, com a Copa Primavera de vôlei. Na quinta-feira (5/10), foi o dia da Gincana do Patrimônio. Já na noite de sexta (6), os “seresteiros” locais fizeram uma serenata de aniversário, saindo da igreja Matriz de Pirenópolis.

Há ainda, no sábado (7/10) e no domingo (8/10), hasteamentos de bandeiras, celebrações religiosas e, claro, a opções gastronômicas que são a cara da cidade.

O secretário municipal de Cultura, Ronaldo Felix de Fontes, destaca a importância da cultura para a cidade. “Pirenópolis é uma cidade extremamente cultural. Para o aniversário, colocamos algumas das tradições da cidade, como a serenata, para lembrar os tempos remotos, quando as pessoas saíam nas noites de lua cheia cantando as serenatas”, ressalta.

As serenatas são um costume antigo de Pirenópolis e ocorrem durante as datas comemorativas. Delzeuita de Almeida participa da cantoria há muitos anos e destaca a alegria de participar do momento.

“Cantar é um momento maravilhoso, a gente eleva a alma e as pessoas confraternizam. É uma tradição antiga. Eu fiz o magistério em 1986 e já fazia essas serenatas. Faz parte da cultura de Pirenópolis, somos filhos dos que cantavam”, conta.

Ponto turístico de sucesso

Pirenópolis recebe cerca de 80 mil turistas por mês. A cidade, famosa pela cultura, história e natureza, conta com cachoeiras e diversas opções de atividades ao ar livre, além de uma gastronomia única e de tirar o fôlego.

Vanessa Leal, secretária de Turismo, ressalta a importância da gastronomia local. “Pirenópolis é uma cidade muito acolhedora através da gastronomia, tanto da culinária internacional quanto da culinária regional. Hoje temos empreendimentos para os mais variados gostos”, conta.

O recanto natural, que conta com forte raiz religiosa, promove diversas festas ao longo do ano, contando com 74 festas no calendário cultural. A celebração do Divino Espírito Santo é a maior e a mais tradicional, e já chegou a render um prêmio internacional.

Programação completa

De 27 de setembro a 11 de outubro

Copa Primavera de vôlei

Dia 7 de outubro

8h - Hasteamento Oficial das Bandeiras - Prefeitura de Pirenópolis

Dia 8 de outubro

7h - Missa de aniversário da cidade - Igreja Matriz

19h – Culto na Assembleia de Deus - Região do Degredo

De 9 a 11 de outubro

Horário escolar – Festival de inovação, criatividade e empreendedorismo – escolas municipais

Dia 11 de outubro

10h – Entrega da sala de videomonitoramento

Dia 14 de outubro

7h30 - Passeio ciclístico - saída do Largo da Matriz

De 16 a 20 de outubro

Semana da criança e inauguração do Centro de Convivência Multiprofissional

Dia 17 de outubro

17h30 – Aulão de Hiit - Praça da Saúde

Dia 25 de outubro

19h - Lançamento da campanha de promoção do destino Pirenópolis