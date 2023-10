Influenciador evangélico gravou vídeo falando de "pecados" antes de prisão

O influenciador evangélico Victor de Paula Gonçalves, conhecido como Victor Bonato, publicou um vídeo no Instagram no último dia 19 de setembro falando sobre ter cometido "pecados" e "imoralidade". Ele foi preso sob acusação de crimes sexuais contra três mulheres no dia seguinte, em 20 de setembro. As informações são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) ao Correio.



"Ele tinha um mandado de prisão temporária em seu desfavor e, após diligências, foi localizado em um evento no município de Cesário Lange, interior do Estado. O capturado foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Barueri, onde o caso é investigado sob sigilo. Detalhes serão preservados por se tratar de crimes sexuais", apontou a SSP-SP.

O Correio tentou entrar em contato Bonato para ouvir sua defesa sobre o caso. Em caso de resposta dele, ou da equipe, o texto será atualizado.

Trabalho nas redes sociais

Bonato soma quase 200 mil seguidores no Instagram e ganhou fama com pregações religiosas e evangélicas nas redes sociais. O jovem de 27 anos é um dos fundadores da igreja Galpão.

Na publicação no Instagram do dia 19, Bonato pediu "perdão" e disse estar "arrependido".

"Quero pedir perdão às meninas com quem eu falhei, que eu defraudei e magoei, com quem eu não tive atitude de homem”, disse.

Veja: