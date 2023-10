Ministério exonera diretor responsável por show com dança erótica

O Ministério da Saúde exonerou neste sábado (7/10) o Diretor do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde da pasta. Segundo nota publicada pelo ministério, o diretor "assumiu integralmente a responsabilidade pelo episódio inadmissível" de um evento com um show erótico no 1º Encontro de Mobilização para a Promoção da Saúde no Brasil. Segundo o jornal Estadão, o nome do diretor é Andrey Lemos.



No vídeo, uma mulher se exibe de forma provocativa ao som de uma música da cantora Aretuza Lovi. A performance é acompanhada por aplausos do público. A apresentação permitiu à oposição atacar o governo e reforçar a polarização da pauta de costumes no Congresso.

Segundo a nota do ministério deste sábado, a pasta crítica o evento e reforça que pretende "evitar situações semelhantes".

Leia a nota na íntegra:

"Ministério da Saúde informa que neste sábado (7/10) adotou as devidas providências para a exoneração, a pedido, do Diretor do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde da pasta, que assumiu integralmente a responsabilidade pelo episódio inadmissível ocorrido durante o 1º Encontro de Mobilização para Promoção da Saúde no Brasil (Em Prosa).

O Ministério da Saúde reforça que o episódio isolado não reflete a política da pasta nem os propósitos do debate sobre a promoção à saúde realizado no encontro. O evento, vinculado à Secretaria de Atenção Primária à Saúde, teve como objetivo apoiar a implementação e gestão participativa da Política Nacional de Promoção da Saúde a partir do compartilhamento de experiências entre gestores e trabalhadores de diferentes estados, com momentos dedicados à diversidade cultural.

Para evitar que situações semelhantes ocorram novamente, a pasta imediatamente criou uma curadoria de eventos, vinculada ao Gabinete da Ministra, que avaliará se as participações propostas estão adequadas com a conduta e com a missão institucional do Ministério da Saúde.

O Ministério da Saúde reitera o compromisso com a saúde da população e o fortalecimento do SUS, com visão inclusiva e o respeito à diversidade e à democracia".