Ao menos 93 cidades são afetadas pelas chuvas em Santa Catarina

Ao menos 93 cidades de Santa Catarina registraram alagamentos, deslizamentos e outras ocorrências decorrentes das fortes chuvas que atingem o estado. Segundo o boletim da Defesa Civil, atualizado na noite deste sábado (7/10), duas pessoas morreram e 46 municípios já decretaram situação de emergência.

O órgão alertou que as chuvas devem continuar volumosas até o fim do domingo e pediu atenção especial para o Vale do Itajaí. Segundo o governador do estado, Jorginho Mello (PL), o Exército Brasileiro e o Corpo de Bombeiros estão sendo mobilizados na região para operações de resgate.

Do centro ao norte catarinense, o volume de chuva pode, pontualmente, superar 80 milímetros em algumas localidades. Do Extremo Oeste ao Litoral Sul, a precipitação média deve variar entre 40 mm e 60 mm. As condições meteorológicas só devem começar a melhorar, gradualmente, a partir da próxima segunda-feira.

Desde quando começaram as chuvas fortes, na última terça-feira (3), o Corpo de Bombeiros já atendeu a 184 ocorrências, incluindo o resgate de famílias de comunidades isoladas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o governo federal está atento para possíveis emergências. “O Brasil tem vivido várias ocorrências climáticas. Hoje, as chuvas atingem fortemente Santa Catarina. O país está solidário e o governo federal está atento para atuar em mais essa emergência. A Defesa Civil já está atuando para lidar com os eventos climáticos extremos. Seguimos firmes para conter os avanços das mudanças climáticas e garantir uma vida digna para todas as pessoas”, escreveu Lula no X (antigo Twitter).