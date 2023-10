Pirenópolis, cidade histórica, recebe cerca de 80 mil turistas por mês

Pirenópolis, um dos principais municípios do estado de Goiás, recebe cerca de 80 mil turistas ao mês. Localizada a cerca de 150 km do centro de Brasília, a cidade é um dos destinos preferidos dos moradores da capital.

Famosa pela cultura, história, gastronomia e pelas belezas naturais, Pirenópolis tem cerca de 26 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE. O número é quase a mesma quantidade de turistas que a cidade recebe durante os finais de semana.

Vanessa Leal, secretária de Turismo, aponta que as épocas mais procuradas pelos turistas são as de carnaval e réveillon. “Agosto, setembro e o início de outubro, com muito calor, também são favoráveis, porque as pessoas aproveitam para curtir as cachoeiras e o calor, que é favorável com a água gelada da cachoeira”, conta.

Pirenópolis tem cerca de 25 empreendimentos de ambiente natural. Além da natureza, o local conta com centro histórico, com direito a casarões e igrejas, incluindo a principal da cidade, a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário.

Gastronomia única

Outro ponto chave de Pirenópolis é a gastronomia única, com empreendimentos focados tanto na gastronomia local quanto na internacional. “Temos empreendimentos dos mais variados gostos em Pirenópolis para o nosso turismo”, ressalta Vanessa Leal.

Um dos pratos mais queridos da cidade é o empadão tradicional, que está presente até mesmo no natal. “Nas ceias de natal, as pessoas levam empadão e costumam presentear as famílias. No dia 24 de dezembro, saem fornadas e fornadas de empadão. As famílias se reúnem para cozinhar juntos”, destaca.

O prato inspirou o Festival do Empadão, promovido pela Secretaria de Cultura, que consistiu em um concurso do melhor empadão feito pelas famílias de Pirenópolis. As quitandas, biscoitos de queijo, palitinhos de doce, broas e verônicas, que são medalhões feitos de açúcar, também são receitas típicas da cidade goiana.

Aniversário de Pirenópolis

Pirenópolis completou 296 anos no sábado (7/10). Em celebração, a Prefeitura da cidade preparou uma programação especial, com festas, torneios esportivos, apresentações culturais e atividades religiosas.

A comemoração teve início em 27 de setembro, com a Copa Primavera de vôlei. Na quinta-feira (5/10), ocorreu a Gincana do Patrimônio, no Largo da Matriz. Na sexta (6), os festeiros da cidade fizeram uma serenata de aniversário, saindo da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, um dos principais pontos turísticos de Pirenópolis.



Na manhã de sábado (7), dia do aniversário da cidade, a prefeitura promoveu o hasteamento oficial das bandeiras, com a presença do prefeito, Nivaldo Antônio de Melo, e dos secretários municipais do município.

A programação conta, ainda, com a realização da 14ª edição do Festival Gastronômico de Pirenópolis. O evento teve início em 28 de setembro e vai até 28 de outubro. O tema deste ano é “Original do Cerrado”, e conta com mais de 40 estabelecimentos que participam da ação com pratos e menus especiais em suas casas.

Programação completa

27 de setembro a 11 de outubro

Copa Primavera de vôlei

5 de outubro

De 7h às 12h – Gincana do Patrimônio - Largo da Matriz

6 de outubro

21h - Serenata de aniversário de Pirenópolis - saindo da igreja Matriz

7 de outubro

8h - Hasteamento oficial das bandeiras - Prefeitura de Pirenópolis

8 de outubro

7h - Missa de aniversário da cidade - Igreja Matriz

19h – Culto na Assembleia de Deus - Região do Degredo

9 a 11 de outubro

Horário escolar – Festival de inovação, criatividade e empreendedorismo – escolas municipais

11 de outubro

10h – Entrega da sala de videomonitoramento

14 de outubro

7h30 - Passeio ciclístico - saída do Largo da Matriz

16 a 20 de outubro

Semana da criança e inauguração do Centro de Convivência Multiprofissional

17 de outubro

17h30 – Aulão de Hiit - Praça da Saúde

25 de outubro

19h - Lançamento da campanha de promoção do destino Pirenópolis