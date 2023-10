Com duas mortes, 120 municípios são afetados pelas chuvas em SC

Ao menos 120 municípios de Santa Catarina registraram estragos causados pela chuva, segundo o boletim da Defesa Civil divulgado neste domingo (8/10). Até o momento, duas pessoas morreram, a primeira em Rio do Oeste e a segunda em Palmeira, e 54 cidades decretaram situação de emergência.



O temporal teve início na última quarta-feira (4/10), há registros de chuvas intensas, alagamentos, deslizamentos e granizo que atingiram residências, estradas e centros urbanos em diversas regiões do estado.

O município de Tubarão, na região Sul catarinense, foi um dos mais afetados, onde 118 pessoas foram resgatadas neste sábado (7/10). O município de Blumenau, que suspendeu a 38ª Oktoberfest, também decretou estado de emergência, com 107 desabrigados.

Com o volume intenso, o governador Jorginho Mello (PL) autorizou o fechamento das barragens de Ituporanga e José Boiteux, e orientou que a população das áreas mais afetadas saia das residências.

Até o momento, o governo do estado informou que distribuiu 8.637 itens de assistência humanitária e todas as equipes de Segurança e Defesa Civil do Estado seguem de prontidão para atendimento às ocorrências e orientação da população.