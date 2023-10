Círio de Nazaré leva mais de 2 milhões de fiéis às ruas de Belém

Nem o tradicional calor de Belém (PA) foi capaz de impedir que mais de 2 milhões de fiéis acompanhassem, neste domingo (8/10), a Grande Procissão do Círio de Nazaré 2023. Foram 3,7km percorridos embaixo de um calor de mais de 35ºC de um percurso que começa na Catedral da Sé e termina na Basílica de Nazaré, com a chegada da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré.

Paraenses e turistas de todo o país e de diversos lugares do mundo fazem o trajeto pagando promessas, como a conquista da casa própria ou o agradecimento por parentes que sobreviveram à pandemia de covid-19. Não é incomum ver quem pague suas promessas de joelhos ou amontoados na corda de 800 metros que protege a imagem, que, pela primeira vez, foi confeccionada no Pará e utilizou mais de uma tonelada de fibra feita com malva amazônica, cultivada por agricultores de mais de 20 municípios do estado.

A estudante Layana Souza participa da procissão este ano para agradecer a recuperação de um ente que sofreu um acidente há um ano. “Ano passado, eu estava com alguém muito especial internada na UTI e passei o Círio inteiro clamando pela vida dela e deu tudo certo. Hoje ela está bem, com vida, mas eu nunca pensei passar por nada do que eu passei, do que a família dela passou. Ainda não tinha conseguido chorar, mas só de ver a berlinda e lembrar do sufoco que passamos o ano passado, e este ano poder comemorar a vida dela, pra mim é uma vitória, por isso, estou muito emocionada”.

Felipe Vieira, repositor, foi agradecer à Nossa Senhora por ter conquistado a casa própria. “No ano passado, eu e minha esposa fizemos uma promessa de que se conseguíssemos a nossa casa, a gente viria todo ano com uma casa em réplica para agradecer essa bênção. Então nós casamos, conseguimos a nossa casa e eu estou aqui pra agradecer”.

A Procissão encerra as festividades da padroeira da Amazônia, que contou ainda com uma romaria fluvial pela Baía do Guajará, no sábado, além de eventos culturais como o Arraial da Pavulagem e o Arrastão do Círio.

O governador Helder Barbalho (MDB) destacou a importância que o Círio tem para o estado. “Todos os anos nós temos que agradecer por tudo o que Nossa Senhora de Nazaré tem feito pelo nosso estado. O Pará este ano tem consolidado seu protagonismo e vencido desafios, por isso devemos agradecer a Nossa Senhora, que tem iluminado nosso povo e protegido nossa gente. Que possamos, cada vez mais, sermos capazes de vencer o nossos desafios e temos esperança de que vamos vencê-los com muita fé e união em torno do Pará, com as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré”.