Vídeo mostra desabamento de casa em Taboão da Serra (SP)

Uma casa de três andares desabou, nesta segunda-feira (9), em Taboão da Serra (SP). A Defesa Civil afirma que não houve vítimas, já que o imóvel foi desocupado antes. Vídeo mostra o momento exato em que a construção começa a ceder. Confira:

?? Vídeo mostra momento em que sobrado de três andares desaba em SP



Uma casa, com cerca de três andares, desabou em Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo, por volta das 10h desta segunda-feira (9/10). Segundo a Defesa Civil não há vítimas. pic.twitter.com/4KL9sLSucr — André Lima (@AndreLu01548653) October 9, 2023

Em nota, a Prefeitura de Taboão da Serra declarou que o local vai passar por perícia técnica para identificar a causa. Duas residências vizinhas foram interditadas por motivo de segurança.

Além da Defesa Civil, de acordo com o governo municipal, a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente estiveram no local para prestar acolhimento às famílias vizinhas. A Guarda Civil Municipal, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil também participaram da ação.

O município registrou fortes chuvas nas últimas 24 horas, chegando a 36mm. Outro desabamento foi registrado no município no último sábado (7), desta vez, do muro de uma residência. Também não houve feridos e o local vai passar por perícia técnica.