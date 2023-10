Adolescente estrangula e mata pai para impedir ataque à mãe e irmã

As visitas com a desculpa de rever os filhos eram frequentes e quase sempre terminavam em violência e furto de objetos para comprar drogas. Na manhã deste sábado (07/10), contudo, Fábio César de Sales, de 37 anos, ameaçou a ex-mulher e a filha de 14 anos com uma faca e foi contido pelo filho de 17 anos, que o estrangulou até a morte com um golpe, no Bairro Alta Tensão I, no Barreiro, em Belo Horizonte.

Segundo informações repassadas à polícia, o homem não aceitava o fim do relacionamento e era viciado em drogas. A ex-mulher tem medida protetiva contra ele, que estava solto há 5 meses depois de ser preso por tráfico de drogas, mas, mesmo assim, o homem forçava a entrada na casa.



A família conta que o suspeito recorria ao argumento de querer ver os filhos para entrar na casa, onde sempre discutia, agia de forma violenta e ainda furtava objetos para comprar entorpecentes, de acordo com o depoimento dos familiares.



Na manhã deste sábado, ele entrou mais uma vez na casa com a desculpa de rever os filhos, mas ameaçou a mulher e a filha adolescente com uma faca. Quando teve uma oportunidade, segundo relatado pelos familiares à polícia, o filho de 17 anos dominou o pai com uma gravata - golpe do tipo mata-leão -, mas o estrangulou com tanta força que terminou por o matar.



O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal e a família para a delegacia.