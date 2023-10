Único suspeito vivo de matar médicos no Rio é investigado pela polícia

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga nesta segunda-feira (9/10) um dos suspeitos de matar três médicos na Barra da Tijuca, na última quinta-feira (5). Ele é o único vivo, já que os outros quatro suspeitos foram encontrados mortos dentro de dois carros no dia seguinte ao ocorrido. A polícia investiga se há uma ligação do Comando Vermelho com os dois crimes.

"Temos a expectativa de capturá-lo com vida para que ele esclareça ainda mais as circunstâncias em que tiraram a vida daqueles inocentes. É importante que ele seja preso, para ele esclarecer nosso inquérito de homicídio", disse o secretário estadual de Polícia Civil, José Renato Torres. Ainda de acordo com ele, o grupo de cinco pessoas é chamado de Sombra e estaria ligado ao Comando Vermelho.

A principal linha de investigação da polícia sobre a morte dos médicos em quiosque da Barra da Tijuca é de que um deles teria sido confundido com um desafeto do grupo.

"As provas colhidas até agora, dentro do inquérito da Delegacia de Homicídios, apontam para essa linha de investigação. Agora, o inquérito está aberto, novas provas precisam ser levadas, como provas testemunhais, para que essa versão seja definitivamente o objeto da nossa investigação", reforçou Torres.

A Polícia Civil também investiga as lideranças de facção criminosas envolvidas na morte dos quatro suspeitos de matar os médicos. Os mandados expedidos são por outros crimes e não pelas quatro mortes.