Ministério das Relações Exteriores lamenta morte de brasileiro em Israel

O brasileiro estava na rave com a namorada e um amigo, quando a festa foi interrompida pela invasão dos militantes do Hamas - (crédito: Instagram) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O Ministério das Relações Exteriores lamentou a morte do brasileiro Ranani Nidejelski Glazer, que estava desaparecido desde sábado (7/9), após a festa em que estava, a poucos metros da Faixa de Gaza, ser atacada pelo grupo extremista Hamas, em Israel.

"Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Ranani, o Governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis", disse a pasta, em nota. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também compartilhou o comunicado do Ministério das redes sociais.

O brasileiro estava na rave com a namorada, Rafaela Treistman, e o amigo Rafael Zimerman, quando a festa foi interrompida pela invasão dos militares do Hamas, que cercaram o local, lançaram granadas e atiraram contra os integrantes da festividade. Eles conseguiram fugir e se esconder em um abrigo. No entanto, os amigos se perderam de Ranani no local.

Outros dois brasileiros seguem desaparecidos em Israel: Bruna Valeanu e Karla Stelzer Mendes. O governo brasileiro organizou uma operação de resgate de brasileiros que estão na zona do conflito. Ao todo, quatro aeronaves vão repatriar os brasileiros que estão em território israelense.

Cerca de 2.200 brasileiros que estão na região do conflito entre Israel e o Hamas pediram ajuda ao governo federal para voltar para casa. A segunda aeronave da operação de resgate de brasileiros que estão em Israel decolou de Brasília na tarde de segunda-feira (9/10) e chegou em Roma, na Itália, na manhã desta terça-feira (10/10). Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), esse primeiro pouso serve como uma base logística antes do avião chegar ao destino.