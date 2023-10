Brasileiro desaparecido após ataque do Hamas é encontrado morto

O brasileiro Ranani Glazer, 23 anos, que estava desaparecido desde sábado (7/9), após a festa em que estava, a poucos metros da Faixa de Gaza, ser atacada pelo grupo terrorista Hamas, em Israel, foi encontrado morto. A informação da morte de Glazer foi confirmada pela tia do jovem ao Correio.

De acordo com a família do brasileiro, a polícia de Israel foi até a casa em que eles moram e informou sobre o ocorrido.

O brasileiro estava na rave com a namorada, Rafaela Treistman, e o amigo Rafael Zimerman, quando a festa foi interrompida pela invasão dos militares do Hamas, que cercaram o local, lançaram granadas e atiraram contra os integrantes da festividade. Eles conseguiram fugir e se esconder em um abrigo. No entanto, se perderam de Ranani no local.













Zimerman e Treistman foram socorridos do lado de fora do bunker pela força de segurança israelense e levados ao hospital. No sábado (7/9), o Ministério das Relações Exteriores (MRE) confirmou ao Correio que ao menos um brasileiro havia se ferido nos ataques terroristas e “estava recebendo assistência da embaixada”. O paradeiro de Glazer, no entanto, ainda era desconhecido.

Haviam por volta de 4 mil pessoas na rave, dessas, cerca de 260 pessoas morreram. O festival de música eletrônica foi criado pelo pai do DJ brasileiro Alok, Juarez Petrillo, conhecido como DJ Swarup. A versão em Israel foi promovida e organizada por um produtor local.