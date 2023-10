"Devo a você a minha vida", diz namorada de brasileiro morto em Israel

Rafaela Treistman, namorada do brasileiro encontrado morto em Israel, compartilhou um texto emocionante nas redes sociais sobre a morte do jovem. Os dois estavam juntos em um festival de música eletrônica, que ocorria próximo da Faixa de Gaza, no sábado (7/10), quando a festa foi interrompida pela invasão do grupo extremista Hamas. Ranani Glazer, de 24 anos, é natural do Rio Grande do Sul e morava em Israel há sete anos.

"Você é um ser cheio de luz e eu não sou a primeira pessoa a te dizer isso, você sempre soube da sua luz, da sua energia e do seu potencial, e você nunca falhou em trazer essa vibe maravilhosa junto com você. Eu devo a você a minha vida, você salvou a minha. Se tem um herói nessa história toda, esse herói é você, meu amor", escreveu Rafaela.

Segundo a jovem, Ranani tinha muitos sonhos, sendo que um deles era o de ser um DJ famoso no Brasil. O jovem era um frequentador assíduo de festivais musicais. "Queria que suas músicas fossem conhecidas, até escrevemos uma música nós dois. Eu lembro de todas as vezes que cantamos a nossa música para alguém que não tinha ouvido ainda, lembro da sensação que eu tinha de que quando cantávamos, espalhávamos nossa energia positiva por todo lugar", relata Rafaela.

Quem é Ranani Glazer?

Ranani tinha dupla cidadania e já prestou serviços militares no território israelense. O pai dele também mora em Israel e a mãe em Porto Alegre. O jovem já trabalhou como editor de vídeo e entregador. Nas redes sociais, ele compartilhava a participação dele em festas de músicas eletrônicas e viagens pela Europa.

Em abril, Ranani compartilhou fotos do momento em que ele dançava em um festival de música de Israel. O brasileiro estava com uma bandeira do Brasil nos ombros. "Fácil me encontrar em uma rave", escreveu o jovem, na legenda da publicação.

O conflito

O Hamas atacou Israel de surpresa no sábado (7/10) deixando mais de 900 mortos no país. Pelo menos um brasileiro morreu no conflito. Ranani Glazer, de 23 anos, estava desaparecido desde sábado (7/9), quando a festa em que estava, a poucos metros da Faixa de Gaza, foi atacada. Ele foi encontrado morto na segunda (9/10).

Em resposta, Israel lançou um sistemático bombardeio na Faixa de Gaza. Nesta terça (10/10), o país anunciou um ataque em larga escala contra o grupo, com mais de 200 alvos sendo bombardeados na Faixa de Gaza.

Ao todo, 1.670 pessoas já morreram. Outros dois brasileiros seguem desaparecidos em Israel: Bruna Valeanu e Karla Stelzer Mendes. O governo brasileiro organizou uma operação de resgate de brasileiros que estão na zona do conflito. Ao todo, seis aeronaves vão repatriar os brasileiros que estão em território israelense.