Projeção no Cristo Redentor mostra palavra "paz" em vários idiomas

Na noite de segunda-feira (9/10), o Cristo Redentor recebeu uma projeção com a palavra "paz" escrito em vários idomas. A iniciativa ocorreu em solidariedade às vítimas do conflito entre Israel e o grupo extremista Hamas, que já se estende por quatro dias. Ao todo, 1670 pessoas morreram.

A projeção foi feita pelo Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor. “Vivemos tempos difíceis, guerras urbanas, guerras entre países, e nós somos chamados a ser testemunhas da paz. O Cristo Redentor, mediador entre nós, a todos ilumine”, disse o arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Orani João Tempesta.

A iniciativa em busca da paz mundial vai ao encontro do posicionamento do papa Francisco. Segundo o pontífice, a "guerra é uma derrota". “Expresso a minha proximidade às famílias das vítimas, rezo por elas e por todos aqueles que vivem horas de terror e angústia. Por favor, parem com os ataques e as armas. E se compreenda que o terrorismo e a guerra não levam a nenhuma solução, mas apenas à morte e ao sofrimento de muitas pessoas inocentes. A guerra é uma derrota: toda guerra é uma derrota! Rezemos pela paz", disse o papa.

O conflito

O Hamas atacou Israel de surpresa no sábado (7/10) deixando mais de 900 mortos no país. Pelo menos um brasileiro morreu no conflito. Ranani Glazer, de 23 anos, estava desaparecido desde sábado (7/9), quando a festa em que estava, a poucos metros da Faixa de Gaza, foi atacada. Ele foi encontrado morto na segunda (9/10).

Em resposta, Israel lançou um sistemático bombardeio na Faixa de Gaza. Neste terça (10/10), o país anunciou um ataque em larga escala contra o grupo, com mais de 200 alvos sendo bombardeados na Faixa de Gaza.