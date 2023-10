Flávio Dino se reúne nesta segunda-feira com forças federais no RJ

Hoje é o quinto dia de operações na Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro - (crédito: Philippe Lima/Governo do Estado do Rio de Janeiro) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Por Isabel Dourado* - O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, deve se reunir nesta segunda-feira (16/10) com representantes da Força Nacional de Segurança (FNS), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Federal no Rio de Janeiro para detalhar a atuação dos agentes no estado. A previsão é de que 300 agentes irão participar da operação, dos quais 150 já estão no estado. Os agentes deverão atuar em rodovias, com a PRF. A PF também dará suporte na área de inteligência.



“A atuação será em áreas de competência federal e medidas derivadas do setor da Inteligência que também está sendo ampliado”, publicou Flávio Dino nas redes sociais neste domingo. A Operação Maré, anunciada no final de setembro, busca combater a atuação de facções criminosas que atuam no tráfico de drogas em favelas do Rio de Janeiro.

O envio da Força Nacional de Segurança ao estado atende a um pedido feito pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, feito no final de setembro. O ministro da Justiça também anunciou o repasse de R$ 95 milhões para a construção de presídios de segurança máxima no estado.

Relatos de tiroteios

Hoje é o quinto dia de operações na Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Policiais Militares estão atuando na parte do complexo dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), segunda maior facção criminosa do estado. Moradores da Vila do João, da Baixa do Sapateiro, de Nova Holanda e do Parque União relatam que houve intenso tiroteio no início desta manhã. Muitos moradores que estavam saindo para trabalhar precisaram buscar locais para se abrigar. De acordo com a PM, um homem foi ferido e com ele, os agentes encontraram uma pistola.

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins