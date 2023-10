A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) prendeu 171 pessoas por embriaguez ao volante durante a operação de feriado de Nossa Senhora Aparecida. O balanço foi divulgado na manhã desta segunda-feira (16).



Ao todo, foram 3.138 operações policiais realizadas em todas as rodovias que cortam Minas Gerais. Dez pessoas foram presas por tráfico de drogas e 17 foragidos da Justiça recapturados.



Outras 96 pessoas foram presas por crimes de trânsito. O total de apreensão e prisões foi de 494.



Já o número de acidentes de trânsito nas estradas diminuiu, se comparado ao mesmo feriado em 2022. Foram registrados 110 acidentes com vítimas no período, uma queda de 31% em relação ao último ano.



O número de vítimas fatais também caiu em 58%, sendo apenas dez em 2023.

